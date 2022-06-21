Эстония запретит частным лицам ввозить алкоголь и мебель из России

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Власти Эстонии с 10 июля запрещают частным лицам ввозить в страну санкционные товары из России, передают "Известия" со ссылкой на налогово-таможенный департамент Эстонии.

Отмечается, что данные ограничения связаны с введенными ЕС антироссийскими санкциями на товары, которые приносят значительный доход России. Нарушителям запрета грозит уголовная ответственность, кроме первых и неумышленных случаев.

"Полный перечень подсанкционных товаров опубликован на сайте департамента. Рекомендуется обратить особое внимание на полный запрет ввоза алкогольных напитков крепостью менее 80%. Также запрещен импорт из РФ мебели, древесины, удобрений и ряда других товаров, которые частные лица ежедневно привозили с собой из России", – говорится в заявлении департамента.

Ранее Эстония и Латвия официально признали действия России в Украине геноцидом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974945-estoniya-zapretit-chastnym-litsam-vvozit-alkogol-i-mebel-iz-rossii/