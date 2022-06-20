Австрия возобновит работу угольной станции из-за опасений по поводу поставок газа из России

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В офисе федерального канцлера Австрии сообщили, что возобновят работу угольной электростанции, деятельность которой была ранее приостановлена, передает "Европейская Правда" со ссылкой на ORF.

Решение принято на фоне ситуации с поставками природного газа из России. Правительство Австрии опасается, что поставки могут быть прекращены.

Теплоэлектростанцию Меллах в федеральной земле Штирии переоборудуют таким образом, чтобы на ней можно было производить электричество в случае введения режима ЧС.

Станция в Меллахе - последняя угольная электростанция в Австрии. Деятельность объекта была приостановлена в 2020 году. Станция расположена к югу от Граца.

В 2020 году станцию переоборудовали для производства энергии из газа. А теперь предстоит снова переоборудовать ее для использования угля.

Тем временем Германия тоже перезапустит угольные электростанции, чтобы сократить потребление газа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974860-avstriya-vozobnovit-rabotu-ugolnoy-stantsii-iz-za-opaseniy-po-povodu-postavok-gaza-iz-rossii/