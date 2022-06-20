На акцию протеста в Молдове против роста цен вышли 40 тыс. человек

Протесты в Кишиневе. Фото: twitter.com/moldovalibera

В воскресенье, 19 июня, в центре Кишинева в акции протеста против роста цен приняли участие 40 тыс. человек, передает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.

"Нас здесь уже собралось 40 тысяч человек. Спасибо, что приехали со всей страны. Власть должна услышать чаянья людей", – заявили организаторы.

При этом, как сообщили полицейские корреспонденту агентства, демонстрантов собралось не более трех тысяч человек.

Отмечается, что участники протеста выступают против роста цен на продовольствие и недовольны высокими тарифами на энергоносители. Протестующие также требуют отставок и досрочных выборов в парламент, скандируя: "Досрочные выборы," "Долой власть", "Отставка", "Долой Майю Санду".

"Хотим, чтобы в срочном порядке были назначены досрочные выборы. Те, кто не может справиться с кризисом, должны уйти", – сказала депутат от оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер.

Ранее Молдова выразила опасение, что о ее стремлении вступить в ЕС забудут из-за Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974782-na-aktsiyu-protesta-v-moldove-protiv-rosta-tsen-vyshli-40-tys-chelovek/