Близкий соратник Ельцина Геннадий Бурбулис скончался в Баку в возрасте 76 лет

Геннадий Бурбулис на Балтийско-Черноморском форуме в Киеве, 2016 год. Фото: Vladimir Shtanko/Anadolu Agency/Getty Images

В азербайджанской столице Баку скончался близкий соратник первого президента России Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис, передает DW со ссылкой на портал Turan.

76-летний политический деятель скончался в одном из отелей в Баку. В город он прибыл для участия в IX Глобальном бакинском форуме.

Геннадий Бурбулис - бывший госсекретарь и экс-вице-премьер правительства России. Участвовал в подписании Беловежских соглашений.

С 1991 по 1992 год он занимал пост первого заместителя председателя правительства РСФСР.

Являлся депутатом Государственной Думы России в период с 1993 по 1999 год.

С 2000 по 2001 год занимал должность замгубернатора Новгородской области. С 2011 по 2014 год был ректором Московского международного университета.

Напомним, в начале марта в Минске скончался первый лидер независимой Беларуси Станислав Шушкевич.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974760-blizkiy-soratnik-eltsina-gennadiy-burbulis-skonchalsya-v-baku-v-vozraste-76-let/