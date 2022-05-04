Первый лидер независимой Беларуси Станислав Шушкевич скончался в 87 лет

Станислав Шушкевич. Кадр из видео: YouTube/Euroradio-Live

В ночь на 4 мая в Минске скончался первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич. Ему было 87 лет, сообщает Еврорадио со ссылкой на супругу Шушкевича Ирину.

В конце апреля его доставили в реанимационное отделение Республиканского клинического медицинского центра в Минске. Состояние здоровья Шушкевича ухудшилось после перенесенного COVID-19.

Станислав Шушкевич - советский и белорусский политический деятель. Занимал пост Председателя Верховного Совета Беларуси в период с 1991 по 1994 год. Был одним из участников Беловежских соглашений, в которых констатировалось прекращение существования СССР.

В 1996-м году Станислав Шушкевич был одним из тех, кто подписывал заявление в Конституционный суд об импичменте действующего президента Беларуси Лукашенко.

Кроме того, политик продолжительное время возглавлял Белорусскую социал-демократическую Грамаду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967958-pervyy-lider-nezavisimoy-belarusi-stanislav-shushkevich-skonchalsya-v-87-let/