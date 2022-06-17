Новую модель обороны восточного фланга согласуют в НАТО

Йенс Столтенберг. Фото: Francois Walschaerts/ Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции 16 июня сообщил, что члены альянса согласуют новую модель обороны восточного фланга, передает "Европейская Правда".

Соответствующее заявление было сделано после встречи министров обороны стран НАТО.

Новая модель обороны восточного фланга должна быть согласована до саммита альянса в Мадриде, который состоится 29-30 июня.

Генсек НАТО перечислил, что основой новой модели будут три столпа.

Первым является расширение военного присутствия с большим количеством боевых операций.

Второе - в целях экономии времени военное оборудование будет развернуто предварительно.

"И третьим элементом является предварительное определение подразделений – это силы, которые будут проходить обучение на определенной территории, где будут определенные обязанности", - сказал Столтенберг.

Он пояснил, что в последнем случае часть сил будет развернута предварительно на определенной местности. Другая в это время будет находиться в родной стране, но должна быть готовой к перемещению, если возникнет надобность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974524-novuyu-model-oborony-vostochnogo-flanga-soglasuyut-v-nato/