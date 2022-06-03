Китай намерен помогать России, не нарушая западных санкций, сообщила WP

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Китайское правительство хочет расширить сотрудничество с Россией. Но намерено действовать так, чтобы не нарушать западные санкции, передает The Washington Post со ссылкой на источники.

Чиновники из Китая, пожелавшие остаться анонимными, рассказали о двух случаях, когда российская сторона предлагала КНР новые формы экономической поддержки. Последние чиновники назвали "напряженными" для Пекина.

Как пишет издание, незадолго до начала войны в Украине Китай открыто заявлял о "безграничном" партнерстве с Россией.

Кроме того, источники сообщили, что Си Цзиньпин поручил своим подчиненным найти способ помочь России финансово. Но при этом не нарушать санкции.

"Мы понимаем затруднительное положение [Москвы]. Но мы не можем игнорировать нашу собственную ситуацию в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа", - сообщил чиновник.

Также они подтвердили, что Москва не запрашивала у Пекина оружие. На вопрос о предоставлении Китаем других предметов, которые могут быть использованы в военных целях, отвечать не стали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972360-kitay-nameren-pomogat-rossii-ne-narushaya-zapadnyh-sanktsiy-soobschila-wp/