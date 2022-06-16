Стрелявшего в экс-президента США Рейгана освободили от судебного надзора спустя 41 год

Джон Хинкли. Фото: Bureau of Prisons/Getty Images

Стрелявший в американского президента Рональда Рейгана в 1981 году Джон Хинкли освобожден от всех судебных ограничений, передает CNN.

"Спустя 41 год, 2 месяца и 15 дней, наконец-то свобода", – написал Хинкли на своей странице в Twitter.

С него сняли все ограничения на передвижения, которые действовали с 2016 года, когда его выпустили из психиатрической больницы спустя 30 лет заключения. Последние шесть лет он жил у своей матери. Получив судебное разрешение на размещение музыки в Интернете под своим именем, Хинкли стал выкладывать на Youtube оригинальные песни и каверы в своем исполнении и собрал более 28 тыс. подписчиков.

Хинкли попытался убить Рейгана возле отеля Hilton в Вашингтоне 30 марта 1981 года. В результате нападения пострадали бывший президент США, его пресс-секретарь, сотрудник полиции и представители Секретной службы.

Следователи установили, что он преследовал актрису Джоди Фостер и пытался произвести на нее впечатление попыткой убийства.

В январе этого года убийце сенатора Кеннеди Сирхану Сирхану в 16 раз отказали в условно-досрочном освобождении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974337-strelyavshego-v-eks-prezidenta-ssha-reygana-osvobodili-ot-sudebnogo-nadzora-spustya-41-god/