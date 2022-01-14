Убийце Кеннеди в 16 раз отказали в условно-досрочном освобождении

Сирхан Сирхан. Фото: кадр из видео

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отказал в УДО Сирхану Сирхану, убийце сенатора Роберта Кеннеди, передает NBC News.

"После тщательного изучения дела, в том числе записей в архивах штата Калифорния, я пришел к выводу, что Сирхан не развил ответственность и понимание, необходимые для его безопасного освобождения в обществе. Я должен отменить условно-досрочное освобождение Сирхана", – заявил Ньюсом.

В августе комиссия сочла Сирхана подходящим для условно-досрочного освобождения. У сотрудников Калифорнийского совета по условно-досрочному освобождению было три месяца на рассмотрение решения, у губернатора было еще 30 дней, чтобы одобрить, отклонить или изменить его. Однако Сирхану в итоге отказали в УДО в 16 раз.

Роберт Кеннеди был застрелен 5 июня 1968 года после того, как стало известно, что он победил на первичных выборах на пост кандидата в президенты США от демократов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951130-ubiytse-kennedi-v-16-raz-otkazali-v-uslovno-dosrochnom-osvobozhdenii/