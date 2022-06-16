США ввели санкции против сторонников "Русского имперского движения"

Вашингтон. Иллюстративное фото: Pexels

США ввели санкции против ключевых сторонников националистической организации "Русское имперское движение". Соответствующее сообщение появилось на сайте Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США.

"Русское имперское движение" - организация, которая была признана террористической в США в 2020 году за проведение подготовки к терактам.

Сейчас Штаты ввели санкции против ключевых ее сторонников - украинца Станислава Шевчука и россиянина Александра Жучковского, а также против гражданина Швеции Антона Тулина.

Шевчука называют "представителем РИД в Европе", Жучковский на своей странице в соцсетях занимался сбором средств для организации. А Тулин продолжал "заниматься террористической деятельностью", несмотря на то, что в 2017 году отбыл срок в Швеции за их проведение, говорится в сообщении.

Их активы в США будут заблокированы. Также будут запрещены всяческие операции, связанные с ними.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974296-ssha-vveli-sanktsii-protiv-storonnikov-russkogo-imperskogo-dvizheniya/