Граждане Германии пожертвовали Украине 812 млн евро с начала войны

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Жители Германии пожертвовали Украине 812 млн евро с начала войны, передает "Европейская Правда" со ссылкой на Немецкий центральный институт социальных проблем (DZI).

За основу взяли данные 11 благотворительных фондов Германии. Отмечается, что фактическая сумма пожертвований может быть значительно выше.

Последний подсчет институтом общей суммы состоялся 24 марта. Тогда прибавилось 180 млн евро и сумма достигла конечных официальных 812 млн евро (847 млн долларов США).

В DZI отмечают, что пожертвованные деньги - самая большая номинальная сумма благотворительных взносов граждан Германии со времен Второй мировой войны.

Ранее стало известно, что правительство Германии создаст фонд для ускорения экспорта зерна из Украины на фоне блокады портов в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974146-grazhdane-germanii-pozhertvovali-ukraine-812-mln-evro-s-nachala-voyny/