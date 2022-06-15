Блинкен заявил, что Украина сама решит вопрос территориальных уступок в текущей войне

Госсекретарь США Энтони Бликен. Кадр из видео: YouTube/PBS News Hour

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу PBS прокомментировал вопрос территориальной целостности Украины. Выпуск доступен на YouTube.

Телеведущая спросила у Блинкена, есть ли вероятность того, что Украина в этой войне может пойти на территориальные уступки с Россией.

"Будущее Украины зависит от самих украинцев. И, в конце концов, все зависит от тех решений, которые принимает демократически избранное правительство [Украины], включая президента Зеленского. Ему решать, что наилучшим образом отвечает интересам его страны, народа. Мы это поддержим", - сказал Блинкен.

Напомним, в апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что они не намерены отказываться от восточной части своих территорий, чтобы завершить войну с Россией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974118-blinken-zayavil-chto-ukraina-sama-reshit-vopros-territorialnyh-ustupok-v-tekuschey-voyne/