Белый дом подтвердил намерение Байдена баллотироваться на второй срок

Джо Байден. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году, передает CNN.

"Президент [Байден] неоднократно говорил, что он планирует баллотироваться в 2024 году <...> Все, что я могу сказать, это то, что президент намерен сделать то, что планирует", - сказала Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома также прокомментировала статью в The New York Times, в которой бывший главный стратег Барака Обамы Дэвид Аксельрод назвал возраст Байдена "серьезной проблемой" для переизбрания.

"Нас волнует не это. Нас волнует то, как мы можем помочь американскому народу? Как мы собираемся сделать жизнь американцев лучше?" - заявила Жан-Пьер.

В прошлом году предшественница Жан-Пьер Джен Псаки тоже подтверждала, что Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974018-belyy-dom-podtverdil-namerenie-baydena-ballotirovatsya-na-vtoroy-srok/