Беларусь собирается вступить в ШОС

Флаг Беларуси. Фото: Getty Images/ uzhursky

Специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов заявил, что Беларусь подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА Новости.

"Белорусская сторона обратилась с просьбой их оперативно принять, и дали понять, что подготовлено предложение президента Беларуси о подаче заявки на членство в ШОС", – заявил Хакимов на заседании совета национальных координаторов ШОС, который проходит в Ташкенте.

Он добавил, что данная заявка уже одобрена советом министров Беларуси.

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В ШОС входят Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Пакистан, Индия и Узбекистан. На данный момент Беларусь является наблюдателем в организации.

Тем временем Байден продлил санкции против представителей руководства Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974008-belarus-sobiraetsya-vstupit-v-shos/