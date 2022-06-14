Байден продлил санкции против Беларуси и Северной Кореи

Джо Байден. Фото: Getty Images/ Jim Watson/ Contributor

Американский президент Джо Байден подписал постановления, которые продлевают санкции против Северной Кореи и представителей руководства Беларуси. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте Белого дома.

"Я продлеваю режим национального чрезвычайного положения по отношению к Беларуси", – говорится в заявлении президента США.

В документе говорится, что такое решение главой США было принято из-за "действий и политики некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также пагубной деятельности и злоупотребления, которые продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и интересам США".

Кроме того, Байден продлил режим чрезвычайного положения в отношении Северной Кореи. Отмечается, что введенные американским лидером меры направлены на то, чтобы северокорейские власти не смогли распространять оружие массового поражения.

"Существование и риск распространения ядерных материалов на Корейском полуострове, а также политика и действия правительства Северной Кореи продолжают представлять собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США", – говорится в заявлении президента США.

Ранее Белый дом предупредил Северную Корею о решительном ответе в случае ядерных испытаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973986-bayden-prodlil-sanktsii-protiv-belarusi-i-severnoy-korei/