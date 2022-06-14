Десятки самолетов российских олигархов нарушили воздушное пространство ЕС

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Десятки самолетов и вертолетов российских олигархов совершили полеты над территорией стран Евросоюза, нарушив введенные ранее санкции, передает РБК со ссылкой на Welt am Sonntag.

Было совершено примерно 30 полетов частных самолетов и вертолетов, предположительно, принадлежащих российским гражданам.

Неназванный европейский чиновник говорит, что трудно применять санкции ЕС в отношении воздушных судов россиян, так как юридически они могут принадлежать не российским компаниям и быть зарегистрированы не в России.

К примеру, один из таких самолетов Bombardier, который был зарегистрирован в Сан-Марино, в марте вылетел из Ниццы в Стамбул. Как пишет Welt am Sonntag, судно может принадлежать российскому бизнесмену Альберту Авдоляну. Bombardier находится под управлением швейцарской компании.

Другой самолет, зарегистрированный в Стамбуле, в апреле вылетел из аэропорта в европейской стране и приземлился в Нур-Султане. Судно, предположительно, связано с российским олигархом Виктором Вексельбергом.

Напомним, в конце февраля ЕС закрыл свое воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных в России или принадлежащих россиянам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973979-desyatki-samoletov-rossiyskih-oligarhov-narushili-vozdushnoe-prostranstvo-es/