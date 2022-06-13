Боррель оценил шансы Украины на получение статуса кандидата в ЕС
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель оценил перспективы получения Украиной статуса страны-кандидата в Евросоюз, передает РБК со ссылкой на Journal du Dimanche.
По словам Борреля, Украина является страной европейской культуры, а Евросоюз может расшириться.
"Украина со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путем реформ до вторжения России", – сказал он.
Кроме того, глава дипломатии ЕС отметил, что Брюссель пообещал принять в Евросоюз страны Западных Балкан.
"У одних получится [стать кандидатом], у других – нет. Что, если бы мы сделали то же самое для Украины?", – сказал Боррель
Ранее Боррель заявил, что необходимо продолжать диалог с Россией, несмотря на войну в Украине.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973841-borrel-otsenil-shansy-ukrainy-na-poluchenie-statusa-kandidata-v-es/