Боррель оценил шансы Украины на получение статуса кандидата в ЕС

Жозеп Боррель. Фото: Kay Nietfeld - Pool / Getty Images

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель оценил перспективы получения Украиной статуса страны-кандидата в Евросоюз, передает РБК со ссылкой на Journal du Dimanche.

По словам Борреля, Украина является страной европейской культуры, а Евросоюз может расшириться.

"Украина со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путем реформ до вторжения России", – сказал он.

Кроме того, глава дипломатии ЕС отметил, что Брюссель пообещал принять в Евросоюз страны Западных Балкан.

"У одних получится [стать кандидатом], у других – нет. Что, если бы мы сделали то же самое для Украины?", – сказал Боррель

Ранее Боррель заявил, что необходимо продолжать диалог с Россией, несмотря на войну в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973841-borrel-otsenil-shansy-ukrainy-na-poluchenie-statusa-kandidata-v-es/