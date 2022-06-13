Южная Корея сообщила о новых ракетных испытаниях Северной Кореи

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Генеральный штаб армии Южной Кореи сообщил, что Северная Корея в воскресенье вечером, 12 июня, произвела выстрелы, вероятно, из реактивной системы залпового огня, передает DW.

Военные Южной Кореи отметили, что не могут сказать, сколько ракет было запущено Северной Кореей и какова дальность их полета. По словам представителя президентской администрации в Сеуле, северокорейские власти не всегда сразу сообщают об испытаниях систем реактивной артиллерии.

Кроме того, в Южной Корее обеспокоены тем, что КНДР, возможно, модернизировала подобные системы оружия, поскольку они могут представлять опасность для их городов, находящихся недалеко от границы.

Ранее США и Южная Корея провели запуски ракет в ответ на испытания Северной Кореи. Восемь ракет класса "земля – земля" были запущены из восточного прибрежного района провинции Канвондо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973816-yuzhnaya-koreya-soobschila-o-novyh-raketnyh-ispytaniyah-severnoy-korei/