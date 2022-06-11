Бывшую и.о. президента Боливии приговорили к 10 годам тюрьмы

Жанин Аньес. Фото: Gaston Brito Miserocchi/Getty Images

Суд приговорил бывшую исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес к 10 годам тюрьмы по делу о госперевороте. Политик отвергает свою вину и считает себя жертвой политического преследования.

Аньес была признана виновной по делу о госперевороте. Оглашение вердикта транслировалось на сайте местного издания Pagina Siete, пишет ТАСС.

Судья отметил, что политик признана виновной в "неисполнении обязанностей" сенатора и "принятии решений, которые противоречат конституции".

По данным издания, под стражей Аньес находится с марта прошлого года.

Отмечается, что генпрокуратура просила для бывшей и. о. главы государства 15 лет тюрьмы.

Сама же Аньес отвергает свою вину и считает себя жертвой политического преследования.

Жанин Аньес взяла на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов после того, как в ноябре 2019 года президент Боливии Эво Моралес вынужден был подать в отставку из-за масштабных протестов. Также политик назначила новый кабинет министров.

Подчеркивается, что на тот момент Аньес занимала должность второго вице-спикера Палаты сенаторов.

Суд посчитал, что процедура противоречила конституции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973638-byvshuyu-io-prezidenta-bolivii-prigovorili-k-10-godam-tyurmy/