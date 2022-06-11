Дизельные и бензиновые автомобили могут запретить в Европе с 2035 года

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Европейские законодатели проголосовали за запрет на продажу новых дизельных и бензиновых автомобилей на территории ЕС с 2035 года. Депутаты стремятся приблизить ЕС к цели по стопроцентному сокращению выбросов, передает CNBC.

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339 депутатов Европарламента проголосовали за запрет на дизельные и бензиновые автомобили, предложенный Европейской комиссией. Против предложения проголосовали 249 человек, воздержались 24 депутата. Теперь депутатам Европарламента предстоят переговоры с 27 государствами-членами блока. Вышедшая из состава ЕС Великобритания также хочет прекратить продажу новых дизельных и бензиновых автомобилей и фургонов к 2030 году. С 2035 года все новые автомобили и фургоны должны иметь нулевые выбросы выхлопных газов.

Оливер Ципсе, генеральный директор BMW, прокомментировал, что индустрия электрокаров стремительно развивается, однако очень сложно что-либо прогнозировать на данном этапе развития мировой экономики.

"Учитывая волатильность и неопределенность, с которыми мы сталкиваемся в последние два года, очень сложно говорить о каком-либо долгосрочном регулировании, сроки которого выходят за нынешнее десятилетие. Сейчас необходимо сосредоточиться на текущих проблемах, чтобы в дальнейшем строить планы на 2030-е годы", — заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973536-dizelnye-i-benzinovye-avtomobili-mogut-zapretit-v-evrope-s-2035-goda/