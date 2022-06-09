Таиланд разрешил выращивать и продавать марихуану

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Власти Таиланда с 9 июня декриминализировали марихуану, разрешив выращивать ее дома и продавать, передает Bloomberg.

Теперь компаниям и индивидуальным фермерам разрешено выращивать канабис на фермах и в садах. Те, кто выращивают растения в коммерческих целях, также должны получить лицензию.

Кроме того, клиники по всей стране могут предлагать медицинскую марихуану для лечения различных заболеваний, а рестораны могут подавать блюда и напитки с этим растением. Однако канабис, содержащий более 0,2% тетрагидроканнабинола, психоактивного вещества, который вызывает ощущение "кайфа", остается вне закона.

Власти страны также запрещают курить марихуану в общественных местах, за это нарушителю может грозить тюремное заключение и штраф.

Министерство здравоохранения Таиланда планирует бесплатно раздать своим жителям до одного миллиона саженцев этого растения.

В январе стало известно, что Таиланд исключил марихуану из списка запрещенных веществ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973318-tailand-razreshil-vyraschivat-i-prodavat-marihuanu/