Беларусь обогнала Германию по поставкам товаров в Россию

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Согласно результатам проведенного Bloomberg анализа, с начала войны в Украине Беларусь обошла Германию по стоимости поставок товаров в соседнюю Россию.

Из-за многочисленных санкций, которые были введены против России, экспорт товаров из других стран в Россию оказался в затруднительном положении.

Поставки в Россию в этом году, как рассчитал Bloomberg, снизились на 40 процентов. Тогда как до 24 февраля половину российского импорта составили поставки иностранных торговых партнеров. И сейчас даже Китай, который высказался против введения санкций "в одностороннем порядке", сократил экспорт.

На фоне этого импорт в Россию из Беларуси, наоборот, увеличился на 100 процентов в денежном выражении, как демонстрируют показатели в апреле. Отмечается, что Минск после санкций стал активнее торговать с Москвой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973172-belarus-obognala-germaniyu-po-postavkam-v-rossiyu/