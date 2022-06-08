Франция присоединилась к американской лунной программе "Соглашения Артемиды"

Иллюстративное фото: pexels.com

Франция стала 20-й страной, подписавшей "Соглашения Артемиды" (Artemis Accords) и присоединившейся к международной программе освоения Луны, говорится на сайте NASA.

"Мы рады приветствовать Францию ​​в качестве нового члена семьи Artemis Accords", – сказал глава NASA Билл Нельсон.

Он отметил, что Франция является одним из старейших партнеров США в области освоения космоса. По его словам, данное партнерство подкрепляется стремлением Франции обеспечить мирное и ответственное исследование космического пространства для будущих поколений.

Франция стала 20-й страной, которая подписала "Соглашения Артемиды".

"Тот факт, что Франция присоединилась к Artemis Accords, знаменует собой новый шаг вперед для нашего партнерства в космосе с США, которое уже имеет первостепенное значение для обеих стран, особенно в программах исследования Марса и наблюдения за Землей", – отметил президент французского космического агентства CNES Филипп Батист.

Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что отказывается от участия в российской лунной программе из-за войны в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973125-frantsiya-prisoedinilas-k-amerikanskoy-lunnoy-programme-soglasheniya-artemidy/