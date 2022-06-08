Всемирный банк выделит дополнительную помощь Украине

Здание Всемирного банка в Вашингтоне. Фото: Per-Anders Pettersson/ Getty Images

Всемирный банк одобрил дополнительную помощь Украине в размере 1,49 млрд долларов, говорится на сайте организации.

"Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине дополнительной финансовой помощи в размере 1,49 млрд долларов", – говорится в заявлении Всемирного банка.

Эти средства будут направлены на выплаты заработной платы украинским госслужащим и социальным работникам.

В заявлении отмечается, что это новое финансирование является частью пакета поддержки более чем в четыре миллиарда долларов, которые Всемирный банк намерен привлечь.

Ранее правительство Японии пообещало пожертвовать 2,1 млн долларов Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ). Деньги будут направлены на обеспечение безопасности АЭС в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973082-vsemirnyy-bank-vydelit-dopolnitelnuyu-pomosch-ukraine/