Deutsche Bank переместил сотни специалистов из России в Германию, сообщила FT

Deutsche Bank. Фото: americanbanker.com

Deutsche Bank за последние три месяца перевел часть своих сотрудников из городов России в Берлин, передает Financial Times со ссылкой на источники.

До начала войны в Украине примерно 1500 IT-специалистов из Санкт-Петербурга и Москвы работали на Deutsche Bank.

Когда в Украине начались военные действия, Deutsche Bank предложил всем сотрудникам в России переехать в Берлин. Примерно половина из них согласились. Таким образом, в Германию переместилось примерно две тысячи человек - несколько сотен российских программистов DB вместе со своими семьями.

При этом источник отметил, что это не может называться "эвакуацией". Это обычный переезд на добровольной основе, только более масштабный. При этом все российские законы банком соблюдались, чтобы не подвергать своих сотрудников опасности.

К слову, в марте Deutsche Bank объявил о решении уйти из России, осудив войну в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973001-deutsche-bank-peremestil-sotni-spetsialistov-iz-rossii-v-germaniyu-soobschila-ft/