Уровень CO2 в атмосфере Земли на 50% превысил показатели доиндустриальной эпохи

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Уровень углекислого газа в мировой атмосфере на 50% превысил показатели доиндустриальной эпохи. По словам ученых, его уровень снижается недостаточно быстро для того, чтобы предотвратить катастрофу, передает The Guardian.

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Согласно данным правительства США, уровень углекислого газа в мировой атмосфере в настоящее время более чем на 50% превышает показатели доиндустриальной эпохи. Ученые утверждают, что мир может столкнуться с катастрофическими изменениями климата. Даже если выбросы резко сократятся.

"Удручает то, что нам не хватило коллективной силы воли, чтобы замедлить неуклонный рост содержания углекислого газа в атмосфере. Возможно, ископаемое топливо уже используется не в огромных масштабах, но мы все еще мчимся на максимальной скорости к глобальной катастрофе", — сказал Ральф Килинг, геохимик, который проводит измерения CO2 для Океанографического института на Гавайях.

Мишель Дворак, докторант Вашингтонского университета, которая руководила исследованием, опубликованным в журнале Nature Climate Change, заявила, что все мировое научное сообщество настоятельно рекомендует сократить количество выбросов в атмосферу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972968-uroven-co2-v-atmosfere-zemli-na-50-prevysil-pokazateli-doindustrialnoy-epohi/