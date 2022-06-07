Все вузы России исключены из Болонского процесса

МГУ имени М.В. Ломоносова. Фото: JOEL SAGET/AFP via Getty Images

Заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев заявил, что российские вузы больше не участвуют в Болонском процессе, передает РИА Новости.

По его словам, еще 11 апреля Болонская группа объявила о решении прекратить представительство России и Беларуси во всех структурах процесса.

"Фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса. Эта декларация не договор, нам не надо разрывать, выходить из кого-то договора", – отметил Афанасьев.

Чиновник добавил, что введение бакалавриата и магистратуры не повлияло на улучшение уровня подготовки выпускников.

Еще в мае глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что в ближайшие несколько лет страна перейдет к национальной системе высшего образования.

Ранее стало известно, что российские вузы усилят сотрудничество с университетами Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972905-vse-vuzy-rossii-isklyucheny-iz-bolonskogo-protsessa/