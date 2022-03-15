Российские вузы усилят сотрудничество с университетами Казахстана

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«Военная операция» в Украине пока вредит научным и образовательным связям вузов РФ с зарубежными университетами меньше, чем внешнеэкономическим связям российских компаний, но процесс разрушения академических контактов запущен, передает «Коммерсантъ».

Как выяснил «Ъ», ряд европейских учебных заведений — в основном из Германии, Польши и Чехии — уже временно заморозили традиционные контакты с российскими контрагентами по межвузовским обменам до разрешения ситуации. В этой ситуации некоторые российские университеты задумались о смене вектора академического сотрудничества: они уже планируют новые проекты и программы с государствами постсоветского пространства, а также с Индией и Китаем.

«Отметим, в этой ситуации ряд вузов обсуждают не сворачивание, а смену вектора академического сотрудничества с зарубежными коллегами», - указывается в публикации.

Так, ННГУ им. Н. И. Лобачевского прорабатывают новые образовательные проекты с партнерами в Индии, Казахстане, Китае, Узбекистане и других странах. Питерский Политех вместо европейских вузов уже начал устанавливать связи с университетами Казахстана. «Акцент на новые направления и страны» планируют сделать и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

«Наше международное сотрудничество не ограничивается странами Западной Европы. Мы широко ориентированы на выполнение программ в партнерстве с вузами Центральной Азии, странами ближневосточного и дальневосточного региона, государствами Африки и Латинской Америки. Незначительное число программ обмена будет сокращено. Это позволит нам переориентировать наши ресурсы в том числе на расширение совместных программ с университетами стран—членов Шанхайской организации сотрудничества», - заявил «Ъ» ректор МЭИ Николай Рогалев.

Российский университет транспорта получил от Китая новые предложения на проведение новых совместных проектов и сейчас договаривается о сотрудничестве.

В Воронежском государственном техническом университете указывают, что сотрудничество в Беларуси, Таджикистане, Узбекистане, Казахстане, Вьетнаме и КНР «сохранено в полном объеме, а по некоторым программам будет только наращиваться»: «Планируется открытие представительств в Казахстане и Таджикистане».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960878-rossiyskie-vuzy-usilyat-sotrudnichestvo-s-universitetami-kazahstana/