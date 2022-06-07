Совет Европы заявил о долге России в 74 млн евро по компенсациям ЕСПЧ

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Согласно решению Европейского суда по правам человека, Россия должна выплатить 74 млн евро справедливой компенсации, передает "Коммерсантъ".

Таким образом, общая сумма, которую Россию обязали выплатить, составила 2,02 млрд евро.

Из них 1,9 млрд евро - по делу "Нефтяная компания ЮКОС против России". Другие присужденные выплаты составили в сумме 148 млн евро. Из них выплачено было лишь 74 млн евро.

С начала присоединения России к Европейской конвенции по правам человека число переданных в Комитет министров дел в ЕСПЧ достигло 3395. Причем 306 из них касаются структурных и системных проблем.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что они в течение недели примут закон, согласно которому стране можно будет не исполнять решения ЕСПЧ.

Но при этом, как предупредил эксперт, Европа может списать выплаты с российских замороженных активов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972899-sovet-evropy-zayavil-o-dolge-rossii-v-74-mln-evro-po-kompensatsiyam-espch/