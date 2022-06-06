Байден объявил режим ЧС в США из-за угрозы нехватки электромощностей
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Президент США Джо Байден объявил режим ЧС в стране из-за возможного дефицита электрогенерирующих мощностей. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.
В опубликованном Белым домом релизе сообщается, что имеются ряд факторов, угрожающие возможностям США обеспечивать производство электроэнергии, достаточное для удовлетворения ожидаемого спроса потребителей.
В частности, говорится, что эти факторы включают сбои на энергетических рынках, вызванные вторжением России в Украину, и экстремальные погодные явления, усугубляемые изменением климата.
"Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент США, полномочиями, наделенной Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, настоящим указом объявляю чрезвычайную ситуацию в связи с угрозами наличия достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса", — говорится в заявлении.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972875-bayden-obyavil-rezhim-chs-v-ssha-iz-za-ugrozy-nehvatki-elektromoschnostey/