Байден объявил режим ЧС в США из-за угрозы нехватки электромощностей

Джо Байден. Фото: Getty Images/ Jim Watson/ Contributor

Президент США Джо Байден объявил режим ЧС в стране из-за возможного дефицита электрогенерирующих мощностей. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

В опубликованном Белым домом релизе сообщается, что имеются ряд факторов, угрожающие возможностям США обеспечивать производство электроэнергии, достаточное для удовлетворения ожидаемого спроса потребителей.

В частности, говорится, что эти факторы включают сбои на энергетических рынках, вызванные вторжением России в Украину, и экстремальные погодные явления, усугубляемые изменением климата.

"Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент США, полномочиями, наделенной Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, настоящим указом объявляю чрезвычайную ситуацию в связи с угрозами наличия достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса", — говорится в заявлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972875-bayden-obyavil-rezhim-chs-v-ssha-iz-za-ugrozy-nehvatki-elektromoschnostey/