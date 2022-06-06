США исключили Кубу, Венесуэлу и Никарагуа из саммита Америк
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Администрация Байдена приняла решение не приглашать правительства Кубы, Венесуэлы и Никарагуа на предстоящий саммит Америк в Лос-Анджелесе, передает Bloomberg.
Причина в том, что, согласно опасениям Белого дома, в этих трех странах систематически нарушаются права человека и отсутствует демократия.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пригрозил пропустить саммит, если не все страны-участницы будут приглашены. Так же захотели сделать главы других государств, включая Гватемалу и Гондурас.
Саммит, как ожидается, посетят президент Бразилии Жаир Болсонару, президенты Аргентины и Колумбии.
Американская делегация во главе с Байденом будет состоять из вице-президента Харрис, госсекретаря Блинкена и еще ряда других чиновников США.
На предстоящей встрече страны обсудят пакт об управлении нелегальной миграцией, так как с самого начала президентства Байдена Штаты сталкиваются с резким увеличением числа нелегальных мигрантов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972760-ssha-isklyuchili-kubu-venesuelu-i-nikaragua-iz-sammita-amerik/