Посол США в России оценил возможность закрытия посольств в Вашингтоне и Москве

Джон Салливан. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Посол США в России Джон Салливан в интервью ТАСС выразил мнение, что не исключает закрытия Россией и Штатов своих посольств на территориях друг друга.

"Могут, есть такая вероятность", - сказал Салливан.

Но при этом он отметил, что со стороны двух стран это было бы ошибочным шагом. И у американской стороны нет тех, которые бы этого захотели.

Единственная причина, по которой представляется возможным закрытие диппредставительства США в России, - угроза безопасности.

"Я могу представить себе единственную причину, по которой США могут быть вынуждены закрыть свое посольство: это может быть в том случае, если продолжать его работу будет небезопасно", - сказал Салливан.

Ранее Москва заявляла об опасности разрыва дипломатических отношений с Вашингтоном после высказываний Байдена в адрес Путина. Это означает обоюдное закрытие посольств друг у друга.

Салливан надеется, что такого не произойдет. По его словам, это не является намерением Байдена или американского правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972723-posol-ssha-v-rossii-otsenil-vozmozhnost-zakrytiya-posolstv-v-vashingtone-i-moskve/