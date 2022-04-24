Турция закрыла небо для направляющихся в Сирию российских самолетов

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что страна закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, которые направляются в Сирию.

По словам министра, к концу подошел срок соответствующего разрешения, передает РИА Новости со ссылкой на местную газету Sabah.

"Мы закрыли воздушное пространство для российских военных самолетов и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы давали разрешения на три месяца. У них были разрешения до апреля", - заявил Мевлют Чавушоглу.

Он также добавил, что президент Эрдоган сообщил об этом главе РФ Путину. После, по его словам, полеты прекратились.

Еще глава турецкого МИД сообщил, что страны находятся в диалоге по разным вопросам, включая имплементацию Конвенции Монтре, затрагивающей судоходство в черноморских проливах.

Напомним, что на прошлой неделе Турция приостановила судоходство на Босфоре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966502-turtsiya-zakryla-nebo-dlya-napravlyayuschihsya-v-siriyu-rossiyskih-samoletov/