Япония намерена перезапустить еще один ядерный реактор

АЭС "Симанэ". Фото: Kyodo News via Getty Images

Губернатор японской префектуры Симанэ одобрил перезапуск второго реактора АЭС "Симанэ". Это такой же реактор, какой был на "Фукусима-1", передает Kyodo News.

Реактор был установлен на станцию, но так и не введен в эксплуатацию после аварии на "Фукусима-1" в 2011 году.

Компания-оператор Chugoku Electric Power Company намерена запустить реактор не раньше 2023 года. И, как пишет агентство, он, вероятно, станет первым в стране реактором, который будет перезапущен спустя 11 лет.

Кроме того, власти Японии должны составить план эвакуации для людей, живущих в пределах 30 км от атомной станции. А в зоне эвакуации проживают 460 тыс. человек.

Другие главы местных органов власти также одобрили перезапуск ядерного реактора.

В марте в Японии предложили перезапустить ядерные реакторы из-за роста цен на энергоносители.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972194-yaponiya-namerena-perezapustit-esche-odin-yadernyy-reaktor/