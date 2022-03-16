Перезапустить ядерные реакторы предложили в Японии

Иллюстративное фото: Soichiro Koriyama/Bloomberg via Getty Images

В Японии вернулись к обсуждению вопроса атомной энергетики. Рост цен на энергоносители побудил политиков вновь заговорить о том, чтобы перезапустить ядерные реакторы, передает Bloomberg.

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Группа влиятельных оппозиционеров из консервативной партии "Ишин-но-Кай" призывает правительство перезапустить ядерные реакторы, чтобы справиться с ростом цен на энергию и коммунальные услуги. Как сообщают японские СМИ, группа хочется добиться того, чтобы необходимость перезапуска реакторов была признана экстренной. По закону, для того, чтобы подключиться к реакторам, коммунальным предприятиям нужно официальное согласие регулирующего органа, а также одобрение местного органа власти. В 2011 году в результате землетрясения и цунами произошло расплавление трех реакторов на АЭС "Фукусима-дайити" компании Tokyo Electric Power. Этот факт признан самой страшной ядерной катастрофой со времен Чернобыля.

Спустя 11 лет после аварии большая часть из 33 реакторов бездействует. Некоторые из них так и не были перезапущены из-за того, что Управление по ядерному регулированию потребовало от всех коммунальных предприятий обеспечить соблюдение антитеррористических стандартов безопасности. Некоторые реакторы были запущены, но правительство постоянно сталкивается с требованиями граждан остановить работу этих реакторов из-за негативного воздействия на окружающую среду.

Большая часть топлива для производства электроэнергии импортируется в Японию из других стран. Поэтому сейчас ожидается, что счета за электроэнергию в японских домах резко вырастут. Эксперты не скрывают опасений по поводу потребительской инфляции. Зависимость страны от зарубежных рынков диктует сдержанную позицию Японии в отношении российско-украинского конфликта. Япония сохранила свои доли в сахалинских проектах, которые имеют стратегическое значение для страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960790-perezapustit-yadernye-reaktory-predlozhili-v-yaponii/