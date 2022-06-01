Южнокорейская группа BTS выступила в Белом доме против дискриминации азиатов в США

Кадр из видео: YouTube/Washington Post

Южнокорейская группа BTS выступила на пресс-брифинге в Белом доме. Мемберы выступили против дискриминации азиатского населения в США и затронули тему стремительного роста преступлений на почве расовой ненависти. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила журналистам, что после брифинга BTS лично встретятся с президентом Байденом.

"Привет, мы BTS. И для меня большая честь быть сегодня приглашенным в Белый дом для обсуждения важных вопросов, связанных с преступлениями на почве ненависти к азиатам", - начал выступление один из членов группы по имени RM.

Музыканты рассказали, что были опечалены ростом преступлений на почве ненависти против азиатского населения США.

"Мы были опустошены недавним всплеском преступлений на почве ненависти, в том числе преступлений на почве ненависти к американцам азиатского происхождения", - сказал Чимин.

Другой мембер BTS Чонгук отметил, что о музыке K-Pop-исполнителей сейчас узнает больше людей по всему миру. По его мнению, это помогает преодолевать культурные и языковые барьеры.

После произнесения речи группа не стала отвечать на вопросы журналистов и удалилась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971964-yuzhnokoreyskaya-gruppa-bts-vystupila-v-belom-dome-protiv-diskriminatsii-aziatov-v-ssha/