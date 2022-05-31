МИД России разработал план на случай эвакуации дипломатов из "недружественных" стран

Здание МИДа России. Фото: mid.ru

Статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов рассказал, что их ведомство пока не видит необходимости эвакуировать российских дипломатов из "недружественных" стран, однако разработало план на случай, если это будет необходимо, передает РБК.

Иванов отметил, что в странах, где наблюдается "повышенная активность русофобских элементов", российские власти принимают меры по защите посольств. Но подобные действия происходят не во всех государствах, подчеркнул он.

"Тем не менее необходимости в эвакуации части сотрудников российских загранучреждений из недружественных государств на данном этапе в целом не усматриваем. Хотя такие меры на случай нежелательного развития событий, конечно же, предусмотрены", – сказал замглавы МИД России.

Ранее российское правительство утвердило список "недружественных" стран. В список вошли Украина, страны Евросоюза, США, Великобритания, Япония и некоторые другие государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971783-mid-rossii-razrabotal-plan-na-sluchay-evakuatsii-diplomatov-iz-nedruzhestvennyh-stran/