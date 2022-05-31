Канада захотела законодательно запретить короткоствольное оружие после трагедии в Техасе

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Действующее правительство Канады во главе с премьер-министром Джастином Трюдо намерено на законодательном уровне запретить короткоствольное оружие, передает The Washington Post.

Если новый закон будет принят, то в стране будет введен "национальный мораторий" на покупку, импорт, передачу и продажу короткоствольного оружия, такого как револьверы или пистолеты.

Также законопроект позволяет судьям временно забирать оружие у людей, которые могут представлять опасность для себя и окружающих. Еще предусматривается более суровое наказание за контрабанду или торговлю огнестрельным оружием.

На такой шаг канадское правительство решилось после трагедии в Техасе. 18-летний парень открыл стрельбу в начальной школе. В результате погибли 19 детей в возрасте от пяти до 11 лет, а также две учительницы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971780-kanada-zahotela-zakonodatelno-zapretit-korotkostvolnoe-oruzhie-posle-tragedii-v-tehase/