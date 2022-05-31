Глава Евросовета Мишель сообщил о готовности выделить Украине 9 млрд евро

Шарль Мишель. Кадр из видео: YouTube/L'Invité

Глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил в Twitter, что Еврокомиссия предоставит Украине макрофинансовую помощь в размере девяти млрд евро.

"Еврокомиссия продолжит предоставлять помощь Украине в удовлетворении ее неотложных потребностей в ликвидности вместе с G7. ЕК готова предоставить Украине девять млрд евро", - сообщил Мишель.

Новость также подтвердила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы договорились работать над предоставлением Украине нового, исключительного пакета макрофинансовой помощи в размере до девяти млрд евро", - сказала она.

Тем временем в Евросоюзе достигли согласия по шестому пакету санкций против России, куда входит эмбарго на российскую нефть, а также другие меры. Лидеры ЕС долгое время не могли прийти к единому решению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971727-glava-evrosoveta-mishel-soobschil-o-gotovnosti-vydelit-ukraine-9-mlrd-evro/