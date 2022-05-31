Глава Южной Осетии отложил референдум "об интеграции с Россией"

Алан Гаглоев. Фото: presidentruo.org

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев приостановил действие указа о назначении референдума по вхождению в состав России. Об этом говорится на его сайте.

По словам Гаглоева, он поддерживает инициативу по вхождению Южной Осетии в состав России, но поручил "безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией".

Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия отметил, что одностороннее решение проблем, которые затрагивают законные права и интересы России, недопустимо.

Отмечается, что решение было принято на основании статьи 51 Конституции Республики Южная Осетия и части второй статьи 12 конституционного закона Республики Южная Осетия от 27 декабря 2018 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия".

Ранее сообщалось, что референдум проводится в период от двух до трех месяцев со дня издания указа в любой выходной день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971725-glava-yuzhnoy-osetii-otlozhil-referendum-ob-integratsii-s-rossiey/