Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России пройдет после 10 апреля

Анатолий Бибилов. Кадр из видео: YouTube/iRYSTON TV

Референдум о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации может состояться после 10 апреля, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Южной Осетии.

Выборы президента самопровозглашенной республики Южная Осетия намечены на 10 апреля. После этого события проведут соответствующий референдум.

Согласно конституционному закону Южной Осетии, дату референдума назначит президент в изданном указе о его проведении.

Референдум проводится в период от двух до трех месяцев со дня издания указа в любой выходной день.

Ранее действующий президент непризнанной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов объявил о намерении войти в состав России. В ближайшее время будут предприняты соответствующие юридические шаги.

Независимость Южной Осетии и Абхазии была признана Россией в 2008 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962921-referendum-o-vhozhdenii-yuzhnoy-osetii-v-sostav-rossii-proydet-posle-10-aprelya/