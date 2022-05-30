НАТО поменяет отношение к России в новой стратегической концепции

Иллюстративное фото: YouTube/NATO

Посол Италии в НАТО Франческо Мария Тало в интервью ANSA заявил, что на предстоящем саммите в Мадриде в июне альянсом будет принята новая стратегическая концепция.

В предстоящем документе члены НАТО скорректируют свою позицию по отношению к России. А также добавят туда позицию по Китаю.

"Мы поменяем отношение к России, которая в последнем документе считалась партнером, а также внесем туда Китай, который до сих пор не значился в стратегии", - сказал Тало.

Помимо этого, на июньском саммите страны обсудят потенциальное вступление Финляндии и Швеции. Кроме того, как рассказал Тало, Италии будет отведена роль на юго-восточных границах альянса.

Италия стала членом НАТО с самого начала основания в 1949 году. Испания вступила в альянс в 1982 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971545-nato-pomenyaet-otnoshenie-k-rossii-v-novoy-strategicheskoy-kontseptsii/