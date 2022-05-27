Проституцию признали профессией в Индии

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Верховный суд Индии признал проституцию профессией - в суде заявили, что секс-работники имеют право на достоинство и равную защиту по закон и они не должны подвергаться арестам и рейдам из-за своей профессии.

Как сообщает India Today, коллегия судей заявила, что полиция не должна мешать деятельности секс-работников, если те являются совершеннолетними и работают со своего согласия. Кроме того, в суде считают, что уголовное преследование таких работников недопустимо.

Ссылаясь на 21 статью Конституции Индии, в суде отметили, что каждый гражданин, независимо от профессии, имеет право на достойную жизнь.

Примечательно, что, хотя добровольная работа в этой сфере не является незаконной, управление этой отраслью остается незаконным.

В суде также рекомендовали полиции не игнорировать обращения секс-работников, если преступление против них носит сексуальный характер.

Коллегия дала рекомендации и работникам СМИ. Журналистов призвали не раскрывать личности работников этой сферы во время освещения арестов, рейдов или спасательных операций.

Следующее слушание по этому делу состоится 27 июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971418-prostitutsiyu-priznali-professiey-v-indii/