Борис Джонсон захотел создать альянс, который станет альтернативой ЕС

Борис Джонсон. Фото: Jeff J Mitchell/WPA Pool/Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен создать альянс, который станет альтернативой Евросоюзу, передает Corriere della Sera со ссылкой на источники.

В политический, экономический и военный альянс помимо Великобритании, что будет во главе, могут войти Украина, Латвия, Литва, Эстония, Турция и Польша.

Как утверждают источники, альянс объединит те страны, которые испытывают "недоверие к Брюсселю", а также недовольны "ответом Германии на военную агрессию России".

Впервые Джонсон высказал эту идею во время визита в Киев для встречи с Зеленским 9 апреля. Как оказалось, переговоры по этому поводу с того времени продолжаются.

Украинская сторона пока что не торопится с высказываниями насчет вступления в альянс Джонсона. Ожидается, что вначале они дождутся саммита лидеров ЕС 23 июня, где будет обсуждаться предоставление Украине статуса кандидата на вступление в блок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971315-boris-dzhonson-zahotel-sozdat-alyans-kotoryy-stanet-alternativoy-es/