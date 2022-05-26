Парламент Словении избрал нового премьера

Роберт Голоб. Кадр из видео: YouTube/ePosavje TV

Предприниматель Роберт Голоб был избран новым премьер-министром Словении. Он сменил на посту прежнего премьера Янеза Яншу, передает N1.

За Роберта Голоба проголосовали 54 депутата, "против" высказались 30, один голос посчитали недействительным.

Ранее партия "Движение за свободу" во главе с Голобом одержала победу на парламентских выборах, которые прошли в Словении 24 апреля, с показателем в 34,5% голосов. Словенская демократическая партия (СДП) Янши набрала всего 23,5% голосов, сообщает избирком Словении.

В парламенте, где насчитывается 90 мест, победители займут 41 место. Но, скорее всего, они объединятся с Социал-демократической партией.

Одним из приоритетов своего правительства Голоба назвал улучшение сферы здравоохранения. Оно, по его словам, должно быть доступным для всех вне зависимости от социального статуса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971067-parlament-slovenii-izbral-novogo-premera/