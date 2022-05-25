Польша призвала ввести пошлину для стран, продолжающих импортировать нефть из России

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюзу необходимо ввести пошлину для стран, которые все еще продолжают импортировать нефть из России, передает РИА Новости.

По словам польского премьера, они ведут соответствующие переговоры, но уже на уровне ЕС.

Польша предлагает в очередном пакете санкций включить введение пошлины для стран, которые все еще продолжают импортировать российскую нефть. Это Венгрия, выступающая против эмбарго, Австрия и ряд других стран. Эти государства выступают против "быстрого отхода" от сырья из России.

"Если кто-то будет дольше импортировать нефть из России, а он будет импортировать ее дешевле, то он не может получать выгоду, которой не будет у тех стран и предпринимателей, отказавшихся от нефти быстрее", - сказал Моравецкий.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе комиссар Джентилони рассказал, могут ли страны ЕС отказаться от поставок российской нефти без привлечения Венгрии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970990-polsha-prizvala-vvesti-poshlinu-dlya-stran-prodolzhayuschih-importirovat-neft-iz-rossii/