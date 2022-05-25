ОАЭ впервые с 2020 года направили груз с нефтью в Европу

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Bloomberg сообщил, что впервые после двухлетнего перерыва Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) отправили партию нефти в страны Европы.

Согласно полученным данным, около одного миллиона баррелей нефти из Эмиратов было направлено на танкере Moscow Spirit в Роттердам, Нидерланды.

Также был обнаружен еще один супертанкер с нефтью, направляющийся в Египет. Вполне вероятно, что он тоже вскоре окажется в Европе.

В последний раз подобный груз был направлен из ОАЭ в Европу в мае 2020 года.

Известно, что до войны в Украине Россия была крупнейшим поставщиком сырой нефти в европейские страны.

Страны ЕС уже долгое время не могут прийти к единству в вопросе запрета российской нефти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970926-oae-vpervye-s-2020-goda-napravili-gruz-s-neftyu-v-evropu/