Рождаемость в США увеличилась впервые с 2014 года

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Согласно федеральным данным, рождаемость в Соединенных Штатах впервые увеличилась за последние семь лет, передает The Wall Street Journal.

Данные Национального центра статистики здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний США показали, что за прошлый год родились 3,66 млн новорожденных. Что на один процент больше, чем в 2020 году.

То есть впервые с 2014 года показатель в целом увеличился. Хотя все еще остается на исторически низком уровне после пика в 2007 году.

Кроме того, в 2021 году число родившихся превысило число умерших на 198 тыс.

Ранее мы писали, что новый рекорд рождаемости в Казахстане будет установлен по итогам 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970730-rozhdaemost-v-ssha-uvelichilas-vpervye-s-2014-goda/