Источник в Белом доме пояснил слова Байдена о военной защите Тайваня в случае нападения Китая

Джо Байден. Фото: instagram.com/joebiden

В Белом доме объяснили недавние слова президента Байдена о военном участии Соединенных Штатов на Тайване в случае нападения Китая, передает NBC.

Неназванный чиновник в Белом доме заявил, что они все еще придерживаются политики "единого Китая".

"Как сказал президент [Байден], наша политика не изменилась. Он подтвердил нашу политику "единого Китая" и нашу приверженность миру и стабильности через Тайваньский пролив", - сказал чиновник.

Но при этом в соответствии с "Законом об отношениях с Тайванем" Штаты могут предоставить острову военные средства для самообороны.

На минувшей пресс-конференции министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что они придерживаются политики "единого Китая".

Ранее Байден во время визита в Японию заявил, что они предоставят Тайваню военную защиту в случае нападения со стороны КНР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970705-istochnik-v-belom-dome-poyasnil-slova-baydena-o-voennoy-zaschite-tayvanya-v-sluchae-napadeniya-kitaya/