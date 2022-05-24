Еще 20 стран предоставят Украине военную помощь, сообщили в Пентагоне

Пентагон. Фото: pixabay.com

В министерстве обороны США сообщили, что примерно 20 стран пообещали предоставить Украине новые пакеты военной помощи, передает The Washington Post.

Пентагоном была также организована Контактная группа по обороне Украины, куда присоединились 47 государств. Группа нацелена на предоставление украинской стороне неотложных и долгосрочных видов помощи.

Таким образом, Чехия предоставила Украине вертолеты, танки и ракетные системы, а Дания - ракеты и пусковую установку "Гарпун". Военную помощь предоставили также и другие страны.

Контактная группа по обороне Украины должна снова собраться 15 июня.

Тем временем США заметно увеличили свое военное присутствие в Европе - с 78 тыс. до 102 тыс.

Ранее СМИ сообщили, что Штаты могут отправить в Киев спецназ для охраны своего посольства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970687-esche-20-stran-predostavyat-ukraine-voennuyu-pomosch-soobschili-v-pentagone/